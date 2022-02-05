Глава ОКР Поздняков прокомментировал серебро Непряевой в скиатлоне

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил лыжницу Наталью Непряеву с серебряной медалью в скиатлоне.

В субботу Непряева принесла первую медаль в копилку команды на Олимпийских играх в Пекине. Она стала второй в скиатлоне, уступив только норвежке Терезе Йохауг.

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал итоги женской гонки.

"Поздравляю нашу российскую команду, уверен, что эта медаль не последняя. Хочется поздравить Наталью Непряеву и всю нашу лыжную семью с этой первой медалью, завоеванной в очень красивой и грамотной тактической борьбе. Уверен, что сегодняшний почин лыжников поддержат все наши ребята. Болеем за наших", - приводит слова Позднякова служба информации ОКР.