Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так
Александр Логинов: Гонка получилась сумбурная. Ветер был такой, что все понимали - могут быть сюрпризы после огневых рубежей.
Вы рады бронзе? На финише могли бы быть и выше.
Александр Логинов: Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так.
Вы последний круг пронеслись как вихрь. Откуда силы?
Александр Логинов: Не знаю. Наверное, был окрыленный после удачной стрельбы. Настроение сегодня хорошее, и я рад, что получилось сегодня хорошо отработать.
Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
Сборная России заняла третье место в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото на счету Норвегии, серебро - у сборной Франции
Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания первой личной олимпийской медали. "Задача-минимум выполнена, но буду нацеливаться на задачу-максимум. Впереди еще очень много гонок", - заявила спортсменка