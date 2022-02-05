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Смешанная эстафета. Финал
05.02.2022 15:09

Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Александр Логинов стал одним из героев смешанной биатлонной эстафеты. Единолично он с седьмого места переместил нашу команду на первое, отыграв минуту за один огневой рубеж. В итоге сборная России, за которую также бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов, пришла к финишу третьей.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Александр Логинов: Гонка получилась сумбурная. Ветер был такой, что все понимали - могут быть сюрпризы после огневых рубежей.

Вы рады бронзе? На финише могли бы быть и выше.

Александр Логинов: Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так.

Вы последний круг пронеслись как вихрь. Откуда силы?

Александр Логинов: Не знаю. Наверное, был окрыленный после удачной стрельбы. Настроение сегодня хорошее, и я рад, что получилось сегодня хорошо отработать.

Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду

Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду

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