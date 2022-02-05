Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так

Александр Логинов: Гонка получилась сумбурная. Ветер был такой, что все понимали - могут быть сюрпризы после огневых рубежей.

Вы рады бронзе? На финише могли бы быть и выше.

Александр Логинов: Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так.

Вы последний круг пронеслись как вихрь. Откуда силы?

Александр Логинов: Не знаю. Наверное, был окрыленный после удачной стрельбы. Настроение сегодня хорошее, и я рад, что получилось сегодня хорошо отработать.