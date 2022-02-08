Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на 20 км на Олимпиаде в Пекине
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20 км. Серебро у белоруса Антона Смольского. Россияне не попали в тройку призеров.
Гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами уже в начале подарила интригу. Стартовавший первым россиянин Максим Цветков имел все шансы на победу, но обидный промах в заключительном, двадцатом, выстреле лишил его надежд на подиум.
До последнего огневого рубежа сохранял шансы успешное выступление и Александр Логинов. После трех огневых рубежей он шел среди лидеров, но на нелюбимой "стойке" допустил сразу два промаха.
Неудачно начал гонку француз Кентен Фийон-Майе, довольно быстро заработав две штрафные минуты. Однако по дистанции он шел куда быстрее всех, а на заключительных огневых рубежах был точен. В итоге он и стал чемпионом.
На второй позиции долгое время был норвежец Йоханнес Бе, также промахнувшийся дважды. Но его все же смог опередить белорус Антон Смольский, стрелявший без промахов. В итоге у сборной Беларуси серебро, у Норвегии - бронза.
Цветков проиграл почти три секунды Бе, став четвертым.
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