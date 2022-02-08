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08.02.2022 08:36

Марк Кондратюк: Золото в командном турнире - не повод расслабляться в личном

Текст: Анна Козина (Пекин)
Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк остался недоволен своим выступлением в короткой программе личных соревнований на Играх в Пекине.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В прокате он исполнил четверной тулуп, тройной аксель, каскад "четверной сальхов - двойной тулуп" и получил 86,11 балла.

- Прокат не был ужасным, но он получился с ошибками, что не очень хорошо. Вчера вечером сил абсолютно не было, но нужно было где-то их искать, чтобы сегодня вообще выйти на лед. Чувствуется внутреннее опустошение - приятное, но опустошение, - сказал Кондратюк журналистам. - Наша победа в командном турнире - не повод расслабляться. Вчера мы выиграли, но это не означает, что я могу сегодня выходить и плохо кататься из-за этого. Вообще не думаю о том, что мы победили вчера. Вот закончится личный турнир, тогда можно будет чему-то порадоваться, а о чем-то и погрустить. Сейчас же нужно просто собираться и постараться реабилитироваться в произвольной программе.

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