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08.02.2022 07:58

Российский фигурист Семененко обошел японца Ханю по итогам короткой программы

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Евгений Семененко в короткой программе обошел двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Во вторник в фигурном катании короткую программу представляют мужчины. В этом виде программы выступают три российских спортсмена - Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев. Они уже откатали свои программы.

Семененко не допустил срывов и получил за свой прокат 95,76 балла. Это больше, чем у двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю, который допустил ошибку, и судьи выставили ему 95,15 балла.

Олимпийский чемпион в команде Кондратюк на этот раз не сумел избежать ошибок. Его результат - 86,11 балла. Упал во время исполнения четверного прыжка третий россиянин Мозалев. Он сорвал еще один прыжок и в результате получил за короткую программу 77,05 балла.

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