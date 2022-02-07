Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
Олимпийскими чемпионами в составе нашей команды стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
Напомним, что командный турнир фигуристов дебютировал на Олимпиаде в Сочи-2015, где хозяева льда стали чемпионами. В тройке сильнейших также были Канада и США. В Пхенчхане-2018 россияне остались с серебром, уступив канадцам. Бронзу взяли представители США.
1. Россия - 74
2. США - 65
3. Япония - 63
4. Канада - 53
5*. Китай - 50
* Всего в турнире принимало участие 10 сборных. Однако команды Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины по итогам коротких программ не вышли в финальную часть соревнований.
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