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07.02.2022 07:21

Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Никита Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире

Олимпийскими чемпионами в составе нашей команды стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Напомним, что командный турнир фигуристов дебютировал на Олимпиаде в Сочи-2015, где хозяева льда стали чемпионами. В тройке сильнейших также были Канада и США. В Пхенчхане-2018 россияне остались с серебром, уступив канадцам. Бронзу взяли представители США.

Итоговое положение команд

1. Россия - 74

2. США - 65

3. Япония - 63

4. Канада - 53

5*. Китай - 50

* Всего в турнире принимало участие 10 сборных. Однако команды Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины по итогам коротких программ не вышли в финальную часть соревнований.

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