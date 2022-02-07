Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии.

Олимпийскими чемпионами в составе нашей команды стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Напомним, что командный турнир фигуристов дебютировал на Олимпиаде в Сочи-2015, где хозяева льда стали чемпионами. В тройке сильнейших также были Канада и США. В Пхенчхане-2018 россияне остались с серебром, уступив канадцам. Бронзу взяли представители США.

Итоговое положение команд

1. Россия - 74

2. США - 65

3. Япония - 63

4. Канада - 53

5*. Китай - 50

* Всего в турнире принимало участие 10 сборных. Однако команды Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины по итогам коротких программ не вышли в финальную часть соревнований.