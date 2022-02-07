Никита Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире
Российский фигурист Никита Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире.
Кацалапов выиграл командное золото Сочи-2014. Тогда он еще выступал в дуэте с Еленой Ильиных, с которой они также завоевали бронзу в личном турнире в танцах на льду.
В паре с Викторией Синициной Никита взял титулы чемпионов мира и Европы, а также выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине.
- Это был один из лучших наших прокатов, - сказал Кацалапов после произвольного танца. - Обидно, что получили балл штрафа за поддержку и проиграли произволку американцам, но самое главное - мы обкатали этот лед. Никакой тревоги, мы уверены в себе и будем бороться за личное золото.
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