Никита Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире

Российский фигурист Никита Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире.

Кацалапов выиграл командное золото Сочи-2014. Тогда он еще выступал в дуэте с Еленой Ильиных, с которой они также завоевали бронзу в личном турнире в танцах на льду.

В паре с Викторией Синициной Никита взял титулы чемпионов мира и Европы, а также выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

- Это был один из лучших наших прокатов, - сказал Кацалапов после произвольного танца. - Обидно, что получили балл штрафа за поддержку и проиграли произволку американцам, но самое главное - мы обкатали этот лед. Никакой тревоги, мы уверены в себе и будем бороться за личное золото.