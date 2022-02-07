Что лишило Кристину Резцову шанса побороться за награду в индивидуальной гонке

Россиянка Кристина Резцова стала девятой в индивидуальной гонке на 15 километров. Кажется, далеко от медалей? Вовсе нет, от пьедестала Кристину отделил всего один неточный выстрел.

После смешанной эстафеты, в которой Резцова в составе сборной завоевала "бронзу", она сказала автору этих строк буквально следующее: "Медаль как минимум придаст уверенности олимпийской. Для меня как для человека, который в первый раз на Олимпиаде... немного все равно сомневаешься, можешь ты или не можешь, хотя понимаешь, соперники те же, что и в Кубке мира, гонки все одинаковые. Сегодня я поняла, что шансы есть".

В понедельник эти шансы были велики как никогда. По скорости Кристина была привычно хороша даже на такой изматывающе длинной дистанции: шестая скорость среди всех участниц. Другое дело, что в "индивидуалке" ключевую роль играет стрельба. Огневых рубежа - четыре, за каждый промах - не штрафной круг, как в других гонках, а плюс минута к итоговому времени. Когда таких минут накапливается очень много, отыграть их ногами невозможно. Понедельничным вечером погода для стрельбы в Чжанцзякоу неожиданно благоволила. Ветер, который измотал биатлонистов в смешанной эстафете и, по словам той же Резцовой, "заставлял молиться", вдруг стих: попадай не хочу. Но у Кристины немного не получилось: два промаха. Причем что обидно - на более комфортной для стрельбы "лежке".

- Не знаю, откуда эти два промаха, - честно призналась Кристина. - Я была уверена в своей стрельбе. Первые три я попала. Наверное, если бы задохнулась, то промазала бы и первые выстрелы. Так что моя скорость на третьем круге с промахами никак не связана. А в чем причина, пока не знаю.

А самое обидное: промахнись Резцова хотя бы одним разом меньше, быть ей олимпийской чемпионкой. Ведь победительница индивидуальной гонки Дениз Херрманн, допустившая на четырех рубежах только одну ошибку, на дистанции была слабее. Хотя по первоначальному профилю она именно лыжница и в Сочи-2014 даже брала "бронзу" в эстафете.

- Сейчас мне обидно, и я зла на себя, но дальше этого дня это никуда не уйдет, - рассказала о своих эмоциях Резцова. - Промахи сниться точно не будут. Узнаю, в чем была ошибка, и сделаю из этого вывод.

Шансы проявить себя у Кристины еще будут. Впереди спринт, гонка преследования и масс-старт. А еще эстафета. Но, чтобы в ней сложилось, подтянуться и остальные девчонки. А они выступили в индивидуальной гонке совсем неважно. Светлана Миронова показала 23-е время, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина заняли 77-е и 78-е места.

А во вторник в той же дисциплине побороться за медали попытаются наши парни. На 20-километровую дистанцию выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Халили, к слову, стал третьим в индивидуальной гонке на последнем этапе Кубка мира перед Олимпиадой.