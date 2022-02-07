Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе

Горнолыжница из Швеции Сара Хектор выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в гигантском слаломе. Результат победительницы - 1 минута 55,69 секунды.

Итальянка Федерика Бриньоне стала второй с отставанием 0,28 секунды. Бронза - у Лары Гут, которая представляет Швейцарию (+0.72).

Двукратная олимпийская чемпионка из США Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.

Россиянка Екатерина Ткаченко по сумме попыток была 25-й, Юлия Плешкова - 27-й, Полина Мельникова - 32-й.