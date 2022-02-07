Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе
Горнолыжница из Швеции Сара Хектор выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в гигантском слаломе. Результат победительницы - 1 минута 55,69 секунды.
Итальянка Федерика Бриньоне стала второй с отставанием 0,28 секунды. Бронза - у Лары Гут, которая представляет Швейцарию (+0.72).
Двукратная олимпийская чемпионка из США Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.
Россиянка Екатерина Ткаченко по сумме попыток была 25-й, Юлия Плешкова - 27-й, Полина Мельникова - 32-й.
Женская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
На Олимпиаде в Пекине будет разыгран второй комплект наград в биатлоне - состоится индивидуальная гонка у женщин. Сборную России в этом виде программы представят Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Кристина Резцова. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов
Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря нападение с четверного тулупа. Остальные элементы были исполнены чисто. За прокат Валиева набрал 178,92 балла
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Ребята набрали 145,20 балла. Вторыми стали японцы, третьи - представители КНР