Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку
Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Тренерский штаб российской команды определил четверку биатлонистов, которые выйдут на старт, сообщает сайт Союза биатлонистов России.
В гонке примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Таким образом, Даниил Серохвостов не выйдет на старт во вторник.
На Играх-2022 сборная России завоевала бронзовую медаль в первом виде программы - смешанной эстафете. В той гонке принимали участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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