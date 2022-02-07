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07.02.2022 10:26

Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Тренерский штаб российской команды определил четверку биатлонистов, которые выйдут на старт, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

В гонке примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Таким образом, Даниил Серохвостов не выйдет на старт во вторник.

На Играх-2022 сборная России завоевала бронзовую медаль в первом виде программы - смешанной эстафете. В той гонке принимали участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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