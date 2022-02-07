В смешанном командном турнире российские прыгуны с трамплина стали вторыми

Это кажется невероятным, но сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

В истории советских прыгунов на лыжах в 1968 году Владимир Белоусов выиграл две золотые медали на обоих трамплинах на Олимпиаде в Гренобле. После этого никто больше не побеждал и не поднимался на подиум. Накануне Евгений Климов стал пятым на нормальном трамплине. И это уже был прогресс - лучший результат для российских летающих лыжников после 2006 года, когда Дмитрий Васильев попал в топ-10. В женском индивидуальном турнире Ирина Аввакумова была седьмой.

А тут новая дисциплина - смешанные командные соревнования - и сразу подиум. Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов уступили только сборной Словении. Канадцы заняли третье место. Но тут не обошлось без удачи и так называемого фактора Олимпиады, когда соревнования вдруг делают неожиданный поворот. Сразу нескольким лидерам и фаворитам аннулировали результаты. Японке Саре Таканаши, австрийке Даниэле Ирашко-Штольц и немке Катарине Альтхаус не засчитали попытки из-за несоответствия костюмов. Дождемся официальных комментариев, но дело скорее всего касается размера комбинезона, который влияет на аэродинамику. Потом из-за этих же проблем с экипировкой сразу два прыжка у девушек во второй попытке выкинули из протоколов у норвежцев.

Обстоятельства сложились в нашу пользу. Но и российские спортсмены показали отличные прыжки. Взять хотя бы заключительную попытку Климова на 103 м!

Лед уходит из-под ног

Российские шорт-трекистки Елена Серегина и Софья Просвирнова не смогли побороться за медали на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Серегина добралась до полуфинала и попала в финал В. Просвирнова на стадии четвертьфиналов была дисквалифицирована за помеху сопернице.

- Я рискнула, пошла на обгон, получила за это дисквалификацию, - объяснила Просвирнова журналистам. - В моменте кажется, что риск оправдан, и потом было видно, что скорости не было вообще. Я не проходила, плюс китаянка сильно закрыла. Сделаем все возможное, чтобы оправиться от этой неудачи.

Между тем

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст повторила рекорд советской спортсменки Лидии Скобликовой по количеству золотых медалей на Олимпиадах.

На зимних Играх 2022 года в Пекине 35-летняя Вюст победила в забеге на 1500 метров и завоевала шестое олимпийское "золото" в карьере. Ранее она становилась победительницей Олимпиад в Турине (3000 м), Ванкувере (1500 м), Сочи (командная гонка) и Пхёнчхане (1500 м). Скобликова завоевала золотые награды на Играх-1960 в Скво-Вэлли (1500 м, 3000 м) и в 1964 году в Инсбруке (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м).

Последний раз наши прыгуны с трамплина завоевывали олимпийские медали на Играх 1968 года в Гренобле

Вюст, кстати, может завоевать "золото" в командной гонке. Но Лидии Скобликовой не жаль рекорда. "Время идет. Новые герои, новые рекорды, - сказала она в эфире "Матч ТВ". - Посмотрите, какие секунды они показывают, у нас даже мужчины в 60-е так не бегали. Вюст только удачи и мои поздравления. Великолепная спортсменка!

Сама Ирен пока в шоке.

- Не могу описать словами все, что сейчас чувствую, - пыталась прокомментировать успех Вюст. - Меня буквально переполняют эмоции. Пока не до конца осознаю, что произошло. Но это просто безумие. Похоже, на меня снисходит какая-то сила на Олимпиадах. Я выиграла свое первое "золото" в Турине в 2006-м. Тогда мне было всего 19. Повторить этот успех спустя четыре, восемь, 12 и 16 лет - это просто фантастика.