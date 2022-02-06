Анастасия Смирнова завоевала историческую медаль в могуле - первую за 28 лет

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в могуле, уступив только австралийке Джакаре Энтони, которая была вторым номером зачета индивидуального могула нынешнего сезона Кубка мира, и американке Джелин Кауф, которая как раз таки держалась в тени последние два сезона. Для нашей 19-летней спортсменки эта медаль Пекина-2022 - безусловный успех и вообще исторический результат. В предыдущий раз россиянки завоевывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда "бронзу" взяла Елизавета Кожевникова.

Впрочем, Смирновой не привыкать к таким прорывным результатам. На чемпионате мира в 2021 году она стала первой российской фристайлисткой, завоевавшей титул в парном могуле. До этого на подиум мировых первенств в этой дисциплине поднимался только Александр Смышляев. В 2015 году он выиграл "бронзу".

Так что для 19-летней спортсменки это был не вау-эффект, а заслуженная награда. Даже по ходу финала Настя выглядела очень спокойной. Она выступила раньше итоговых лидеров. А когда гарантировала себе медаль, просто восприняла происходящее как выполненную работу.

- Честно говоря, не ощутила, что совершила что-то историческое. Нечто похожее было, когда выиграла чемпионат мира, - отметила Смирнова. - Рада, что принесла медаль стране. Так не хотелось возвращаться без награды. Программы-минимум у нас не было. Только программа-максимум. Я сделала всю работу, поэтому и результат заслуженный.

Настя настраивалась на олимпийский старт как на обычный Кубок мира, но была все-таки одна деталь, которая не давала покоя.

- Здесь немного другой формат соревнований - три финала, хотя обычно их два. Немного необычно. Ехала сюда и не представляла, как это - сделать три стабильных проезда, а до них еще пройти квалификацию, - призналась медалистка. - Но тренер перед стартом говорил ехать так, как лежит душа. Как будто я на тренировке и ничего не боюсь. Сказал, просто показать красивые спуски.

19-летняя Смирнова настраивалась на олимпийский старт как на обычный этап Кубка мира

Анастасия Смирнова установку выполнила. И хотя в Пекине герои Пхенчхана-2018 и Сочи-2014 статус фаворитов не подтвердили и выступили неудачно, уровень соревнований был достойным. Опытная австралийка Бриттени Кокс, чемпионка мира, обладательница Кубка мира и участница трех Олимпиад, снова осталась без подиума. Однако предпочла не жаловаться не нелегкую спортивную судьбу журналистам, а кайфовать от того, как круто что-то получается у других. "Знаете, ребята, я очень не прочь с вами поговорить, - обратилась она к репортерам. - Но я лучше вернусь и посмотрю за соревнованиями, потому что там показывают просто убойные трюки и технику. А я очень люблю и ценю хорошее катание".

Могул - от слова все могу?

Давайте и мы разберемся, что же такое могул и за что тут ставят высокие оценки и дают медали.

Итак, могул - это дисциплина лыжного фристайла, которая заключается в спуске на горных лыжах по бугристому склону (могул - в переводе "холм", "кочка") и выполнении прыжков на двух трамплинах.

Протяженность трассы составляет около 200 метров, количество снежных кочек, расположенных на склоне в шахматном порядке, не ограничено, но задан их размер, который проверяют чуть ли не с линейкой и градусом.

Оценка включает в себя три составляющие - за прыжки (20 процентов), за скорость (20 процентов) и за качество прохождения трассы (60 процентов). То есть спортсмен должен продемонстрировать ритмичные и быстрые повороты, чистый подъезд к трамплину и возвращение на трассу после прыжка. Для этого нужно быть и ловким, и сильным, и координированным.

Могулистов даже называют универсалами от фристайла, которые при небольшой подготовке смогут, например, прыгнуть с акробатического трамплина, пройти трассу слоупстайла, проехать ски-кросс.

Кстати

Помимо могула дисциплинами фристайла являются лыжная акробатика (одиночная и командная), ски-кросс, лыжный хафпайп, слоупстайл и биг-эйр. А вот лыжный балет, существовавший до 1999 года, был исключен из программ официальных соревнований.

И все равно фристайл стоит на втором месте после конькобежного по количеству разыгрываемых медалей на Олимпиаде в Пекине. На кону - 13 комплектов наград. И мы еще порадуемся успехам наших спортсменов. В составе нашей команды есть и трехкратный чемпион мира в лыжной акробатике Максим Буров, и бронзовый призер Пхенчхана-2018 в ски-кроссе Сергей Ридзик, и чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина. Ее дисциплина, где спортсмены прыгают с большого трамплина и показывают разные трюки, дебютирует в программе Игр.