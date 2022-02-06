Лыжник Большунов принес нашей сборной первую победу на Олимпиаде в Пекине

Скиатлон у мужчин - это особая история. 15 километров лыжники бегут классическим стилем, следующие 15 - коньком. Выиграть на каком-то одном качестве тут не получится. Нужны баланс и универсальность. То, что всего этого у Большунова в достатке, он показал еще год назад в немецком Оберстдорфе, впервые в карьере став чемпионом мира именно в скиатлоне. А теперь Александр подтвердил свое величие и в Пекине.

На финише он "привез" ближайшему преследователю больше минуты - гигантский отрыв. Последние километры Большунов не шел по трассе, а танцевал и улыбался. Финиш - с флагом.

"Это нереальные эмоции, - выдохнул Александр уже после гонки. - Последний круг я бежал, и наворачивались слезы: вот оно олимпийское "золото". В нужный момент, в нужный час, в нужные секунды я беру и выигрываю, забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами, стараются выйти на свою лучшую форму именно на Олимпиаде. Поэтому хочу сказать большое спасибо Пекину и Китаю, что именно здесь я стал олимпийским чемпионом".

Диалектика Большунова

О том, как Большунов шел к своей мечте, обязательно когда-нибудь снимут фильм. "Саше ничего не дается легко", - говорила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью "Российской газете" перед стартом олимпийского сезона. Он болел перед юниорским чемпионатом мира, когда только делал свои первые шаги в мировых лыжах. Потом попал в больницу перед предыдущей Олимпиадой в Пхенчхане, с которой увез в итоге четыре серебряные медали. Перед нынешним сезоном новая напасть: операции на деснах, проблемы с зубами и, как следствие, месяцы простоя, а затем мучительные попытки набрать форму.

Январская многодневка "Тур де Ски", в которой Большунов без вариантов проиграл своему главному сопернику Йоханнесу Клебо, тревогу только усилила. Кажется, даже сам Саша на какое-то мгновение засомневался, что сможет что-то противопоставить скандинаву в Пекине. Сейчас даже не верится, что это сам Большунов говорил такие, например, слова: "Клебо обыгрывает нас в каждой гонке. В нынешней форме может перестать тренироваться, ехать на Олимпиаду и там брать свое". В итоге свое взял именно наш Большунов.

А те неудачи, теперь это ясно, стали своеобразной точкой отсчета. "Я понимал, что опускаться ниже некуда. Есть только один путь - подниматься по ступеньке наверх. Была уверенность, что я могу выиграть", - сказал Саша уже после своего триумфа.

Но перед гонкой, уже здесь в Чжанцзякоу, где проходят лыжные соревнования, новая волна сомнений, новый эпизод внутренней большуновской диалектики.

"Три-четыре дня назад я сделал интервальную работу, и, когда я ускорялся, я реально плакал, потому что моя скорость была ниже тренировочной. Я понимал, что организм вообще не справляется. Даже недоделал работу и уехал в отель. Но, видимо, все-таки нужно было через это пройти, чтобы сегодня было идеальное состояние".

Уже после старта Большунова продолжили преследовать неприятности: он упал. Но сбить Сашу с толку такие мелочи уже не могли. И даже наоборот. "Упал, успокоился. Понял, что нужно начинать. Без падения не станешь олимпийским чемпионом. Так что, можно сказать, это падение было запланировано".

А норвежцы замерзли

С первых километров Большунов ушел в отрыв на пару с финном Ийво Нисканеном. "Идут лучшие классисты мира, наблюдать просто эстетическое удовольствие", - сказал коллега, наблюдавший рядом за ходом гонки. Вот только в коньке Нисканен не так хорош, как в классике. В отличие от Александра Большунова, который начал стремительно наращивать отрыв после смены лыж. "Когда отрыв стал минутным, понял, что пора кайфовать". На финальном отрезке Саша себе ни в чем не отказывал и даже позволил себе остановиться и помахать трибунам, когда выходил к финишу.

Такую победу трудно оспорить. Как сказал сам Большунов, "когда выигрываешь у всех минуту, разве это может быть случайно?" Хотя американский журналист на пресс-конференции предпринял попытку, задав Большунову абсолютно хамский вопрос про допинг. Александр, кстати, хоть и изменился в лице, ответил провокатору очень достойно.

- Здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тесты, заполняют АДАМС и указывают абсолютно всё за свою жизнь. Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, - приезжайте и смотрите. Это тяжелейший труд, чтобы такие вопросы задавать.

А что же хваленые норвежцы, которые были полны решимости не пустить Большунова на вершину пьедестала. Для них гонка получилась провальной. Шюр Рете, матерый дистанционщик сошел с дистанции досрочно из-за того, что у него окоченели руки и ноги. Холлун, финишировавший четвертым, по собственному признанию, едва не потерял на трассе сознание.

Александр Большунов: Когда упал в гонке, успокоился. Без падения не станешь олимпийским чемпионом. Можно сказать, падение было запланировано

Йоханнес Клебо еще на классическом этапе понял, что в этой гонке ему рассчитывать не на что. И оставшуюся часть дистанции шел практически шагом, отстав от Большунова в итоговом протоколе на девять минут.

Для Натальи Непряевой "серебро" в скиатлоне стало первой индивидуальной олимпийской наградой в карьере Фото: РИА Новости

Олимпийский Спицов

Единственным человеком, кто реально мог навязать борьбу в этот день Большунову, оказался его соотечественник и партнер по команде Денис Спицов. Поначалу Денис держался в одной группе с норвежцами, но потом понял: в этот день они не соперники.

В уже упомянутом интервью Вяльбе "РГ" Елена Валерьевна говорила ведь и про Спицова. "У него проблемы психологического характера, ему трудно настроиться на победу".

Вчера Денис сполна ответил на критику своего босса. Казалось, что Спицов в чем-то даже помогает Большунову, сдерживая норвежцев на расстоянии от лидера, но в этой гонке Денис работал прежде всего на себя. А почему бы и нет, если в одной из контрольных тренировок Спицов, по собственному признанию, Большунова обыграл.

- Тренеры действительно просили помочь Саше, - рассказал Денис после гонки. - А смысл? Я сам хотел бороться за победу и не отдавать ничего просто так. Мы частенько помогаем Сане как можем. Сегодня я сам хотел показать результат.

Нынешняя стала уже четвертой: четыре года назад Спицов уехал из Пхенчхана с двумя серебряными и одной бронзовой наградами.

Ну а медальный почин днем ранее положила Наталья Непряева. "Возможно, единственная лыжница, которая способна бороться с норвежкой Терезой Йохауг". Это снова характеристика Елены Вяльбе.

Навязать борьбу Йохауг в Пекине Непряевой пока не удалось: Тереза выиграла на финише у россиянки 30 секунд. Зато остальные с Наташей ничего поделать не смогли.

Хотя гонка проходила в нечеловеческих условиях. Когда я приехал в горы на женский скиатлон, то мгновенно промерз от пронизывающего ветра.

Но, похоже, нашим спортсменам чем сложнее условия, тем интереснее добиваться успехов. Преодолевать - у нас в крови.