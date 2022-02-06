Большунов о золоте на Олимпиаде: Ради такого стоило пройти такой путь

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине, дал первый комментарий после триумфальной победы.

"Ради такого стоит пройти такой путь! Я - олимпийский чемпион!" - написал Александр в Instagram.

Большунов победил в скиатлоне с отрывом в 1 минуту 11 секунд. Россиянин взял первую золотую олимпийскую медаль в карьере. В 2018 году в Пхенчхане Александр трижды завоевал серебро и одну бронзу.

Добавим, что второе место в сегодняшней гонке занял еще один россиянин Денис Спицов. Что касается остальных наших лыжников, то Артем Мальцев стал девятым, а Алексей Червоткин - 36-м.