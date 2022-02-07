Сборная России занимает второе место после третьего дня Олимпиады в Пекине
В понедельник на Играх-2022 в Пекине российские спортсмены завоевали две награды. Утром по московскому времени российские фигуристы более чем убедительно победили в командном первенстве.
Также в копилку сборной добавили серебряную медаль прыгуны с трамплина. В турнире смешанных команд российские спортсмены уступили лишь сборной Словении.
После третьего дня российская команда идет на втором месте в таблице медалей. Всего в Пекине завоеваны две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
В лидеры вышли шведские спортсмены, которые в Пекине одержали три победы.
Во вторник на Играх будет разыграно десять комплектов медалей.
Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с часовой задержкой матча против Канады на олимпийском турнире в Пекине. "Сложно входить в игру после такой паузы. Сами виноваты, что сразу пропустили два быстрых гола. Конечно, они повлияли на нашу игру", - признался специалист
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
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