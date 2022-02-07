Сборная России занимает второе место после третьего дня Олимпиады в Пекине

Сборная России завершила третий день Олимпийских игр на втором месте в медальном зачете.

В понедельник на Играх-2022 в Пекине российские спортсмены завоевали две награды. Утром по московскому времени российские фигуристы более чем убедительно победили в командном первенстве.

Также в копилку сборной добавили серебряную медаль прыгуны с трамплина. В турнире смешанных команд российские спортсмены уступили лишь сборной Словении.

После третьего дня российская команда идет на втором месте в таблице медалей. Всего в Пекине завоеваны две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

В лидеры вышли шведские спортсмены, которые в Пекине одержали три победы.

Во вторник на Играх будет разыграно десять комплектов медалей.