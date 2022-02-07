Камила Валиева: С трех лет мечтала стать олимпийской чемпионкой
Российская фигуристка Камила Валиева, ставшая олимпийской чемпионкой в командном турнире, призналась, что с трех лет мечтала об этой медали.
- Первый раз смотрела Олимпиаду в Сочи, когда выступала Юлия Липницкая, очень запомнилась ее произвольная программ. Во время Олимпиады в Пхенчхане сильно болела за Алину Загитову и Женю Медведеву, - отметила Валиева на пресс-конференции. - Для меня стать олимпийской чемпионкой - это детская мечта. С трех лет говорила маме об этом. И вот моя мечта сбылась. Теперь буду очень много работать, чтобы сбылась еще одна моя мечта.
Валиева также прокомментировала падения с четверного тулупа в произвольной программе.
- Рада, что у меня получилось сделать два четверных и тройной аксель, - сказала Камила. - Сольный четверной тулуп не получился, но я буду работать.
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