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07.02.2022 16:34

Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
В понедельник в прыжках на лыжах с трамплина прошли командные соревнования в миксте. В них участвовали по два прыгуна и две прыгуньи от каждой команды. Сборную России представляли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.

Уже в первой попытке российским спортсменам удалось замкнуть тройку сильнейших, пропустив вперед команды Словении и Норвегии. По ходу соревнований произошел и неприятный инцидент - спортсменок из Японии, Германии и Австрии дисквалифицировали, поскольку их комбинезоны не соответствовали техническим требованиям.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Во второй попытке сборная России сумела выступить уверенно и набрала 890,3 балла, пропустив вперед лишь Словению - сильнейшую команду по составу участников. Бронза досталась Канаде.

В новейшей истории сборная России не завоевывала медалей в прыжках с трамплина. Нынешняя награда стала исторической. В советской истории была завоевана лишь одна награда - в 1968 году в Гренобле Владимир Белоусов выиграл золото.

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