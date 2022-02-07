Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории
Уже в первой попытке российским спортсменам удалось замкнуть тройку сильнейших, пропустив вперед команды Словении и Норвегии. По ходу соревнований произошел и неприятный инцидент - спортсменок из Японии, Германии и Австрии дисквалифицировали, поскольку их комбинезоны не соответствовали техническим требованиям.
Во второй попытке сборная России сумела выступить уверенно и набрала 890,3 балла, пропустив вперед лишь Словению - сильнейшую команду по составу участников. Бронза досталась Канаде.
В новейшей истории сборная России не завоевывала медалей в прыжках с трамплина. Нынешняя награда стала исторической. В советской истории была завоевана лишь одна награда - в 1968 году в Гренобле Владимир Белоусов выиграл золото.
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