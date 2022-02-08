Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион в скиатлоне россиянин Александр Большунов не примет участие в спринте, победитель которого определится во вторник.

Об это заявила президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. "Большунов не выступит в спринте, потому что Саша подумал вчера хорошо и все решил. Это было сделано ради хорошего выступления на следующих стартах", - приводит "Матч ТВ" слова Вяльбе.

На спринт помимо Большунова были заявлены Александр Терентьев, Артем Мальцев и пропустивший скиатлон специально ради этого вида программы Сергей Устюгов.

Сборная России по лыжным гонкам на Играх-2022 завоевала уже три награды. Помимо золота Большунова серебро в скиатлоне завоевали Наталья Непряева и Денис Спицов.