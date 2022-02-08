Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине
Об это заявила президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. "Большунов не выступит в спринте, потому что Саша подумал вчера хорошо и все решил. Это было сделано ради хорошего выступления на следующих стартах", - приводит "Матч ТВ" слова Вяльбе.
На спринт помимо Большунова были заявлены Александр Терентьев, Артем Мальцев и пропустивший скиатлон специально ради этого вида программы Сергей Устюгов.
Сборная России по лыжным гонкам на Играх-2022 завоевала уже три награды. Помимо золота Большунова серебро в скиатлоне завоевали Наталья Непряева и Денис Спицов.
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