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08.02.2022 09:35

Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Олимпийский чемпион в скиатлоне россиянин Александр Большунов не примет участие в спринте, победитель которого определится во вторник.
Фото: ТАСС
Лыжник Большунов принес сборной России первую победу на Олимпиаде в Пекине

Об это заявила президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. "Большунов не выступит в спринте, потому что Саша подумал вчера хорошо и все решил. Это было сделано ради хорошего выступления на следующих стартах", - приводит "Матч ТВ" слова Вяльбе.

На спринт помимо Большунова были заявлены Александр Терентьев, Артем Мальцев и пропустивший скиатлон специально ради этого вида программы Сергей Устюгов.

Сборная России по лыжным гонкам на Играх-2022 завоевала уже три награды. Помимо золота Большунова серебро в скиатлоне завоевали Наталья Непряева и Денис Спицов.

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