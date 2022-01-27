Павел Мамаев женился на Надежде Санько

Полузащитник подмосковных "Химок" Павел Мамаев оформил отношения со своей возлюбленной - блогером Надеждой Санько.

Мамаев и Санько поженились после возвращения футболиста со сбора "Химок". Игроки получили выходные, во время которых игрок и его возлюбленная сыграли свадьбу.

Мамаев в прошлом году развелся со своей предыдущей женой Аланой. Они были женаты с 2013 года.

Ранее стало известно, что Мамаев сделал предложение Санько и подарил ей обручальное кольцо. В январе также стало известно, что новая жена футболиста ждет от него ребенка.

Мамаев признался, что принял решение перейти в "Химки" в это трансферное окно для того, чтобы быть ближе к своей возлюбленной.