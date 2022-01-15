Павел Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту

Футболист подмосковных "Химок" Павел Мамаев стал участником скандала в аэропорту "Шереметьево", сообщает "Матч ТВ".

Дело в том, что Мамаев отказывался показывать сумки сотрудникам аэропорта. В результате ему пришлось это сделать, но он остался недоволен ситуацией.

За несколько дней до того Павел устроил еще один скандал в аэропорту: таможенная служба задержала его вместе с невестой Надеждой Санько из-за кольца стоимостью больше десяти миллионов рублей. Отмечалось, что Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности.

Напомним: в "Химки" Павел перешел в декабре прошлого года, а до того он два сезона провел в "Ростове".