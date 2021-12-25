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25.12.2021 01:43
Рубрика: Спорт

Кокорин и Мамаев выложили совместное фото с отдыха в Дубае

Текст: Сергей Литвинов

Российские футболисты Александр Кокорин ("Фиорентина") и Павел Мамаев ("Химки") опубликовали совместные фото и видео с отдыха в Дубае.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Кокорин выложил снимок в Instagram, добавив два эмодзи: рукопожатие и смайл с двумя сердечками вместо глаз. Что касается видеозаписи, то спустя несколько часов после публикации Александр удалил ее.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в Москве. В результате этих инцидентов пострадали три человека, а футболисты были заключены под стражу. В мае 2019 года Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева - к одному году и пяти месяцам. В сентябре того же года оба вышли на свободу по УДО.

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