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20.12.2021 23:02
Рубрика: Спорт

Девушка Кокорина объявила о расставании с футболистом

Текст: Артур Нанян

Спутница нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Дарья Валитова объявила о расставании с игроком. По ее словам, они расстались достаточно давно, хотя публичных заявлений на эту тему до сих пор не было.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Хотя еще летом многие обратили внимание, что Дарья отписалась от Александра в социальных сетях.

"Мы никогда не были официально женаты, поэтому это сложно назвать разводом. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", - написала Валитова в сториз своего Instagram.

Напомним, что Кокорин и Валитова встречались с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын.

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