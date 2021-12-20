Девушка Кокорина объявила о расставании с футболистом

Спутница нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Дарья Валитова объявила о расставании с игроком. По ее словам, они расстались достаточно давно, хотя публичных заявлений на эту тему до сих пор не было.

Хотя еще летом многие обратили внимание, что Дарья отписалась от Александра в социальных сетях.

"Мы никогда не были официально женаты, поэтому это сложно назвать разводом. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", - написала Валитова в сториз своего Instagram.

Напомним, что Кокорин и Валитова встречались с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын.