СКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

Московский "Спартак" прервал серию из трех побед подряд, уступив в Санкт-Петербурге СКА - 2:4.

Счет был открыт уже на четвертой минуте встречи. Отличился нападающий "Спартака" Александр Хохлачев. Но в концовке периода хозяева усилиями Антона Бурдасова отыгрались, а после броска Даниила Пыленкова сумели выйти вперед.

Во втором периоде Бурдасов оформил дубль, а Андрей Кузьменко сделал счет 4:1 в пользу СКА. Незадолго до перерыва Александр Никишин сократил отставание в счете.

В заключительной 20-минутке зрители так и не увидели заброшенных шайб. СКА одержал победу - 4:2. Благодаря этому успеху питерцы вышли на первое место на Западе, "Спартак" пока седьмой.

22 декабря СКА на домашней арене примет еще один столичный клуб - ЦСКА.