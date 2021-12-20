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20.12.2021 18:04
Рубрика: Спорт

Бьет рекорды Овечкина и Кучерова: кто такой Матвей Мичков

Текст: Илья Соболев
Чтобы ни происходило в российском хоккее, таланты в нашей стране не переведутся никогда. Очередной - уже на подходе. Матвею Мичкову всего 17 лет, а его вовсю сравнивают с суперзвездами вроде Александра Овечкина и Никиты Кучерова. И небезосновательно: ведь некоторые из рекордов упомянутых игроков Матвей уже побил.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Селекционеры системы питерского СКА заприметили вундеркинда еще в прошлом году, переманив его из ярославского "Локомотива". А в этом о нем уже узнала вся страна. Для начала Мичков в составе СКА-1946 переписал несколько рекордов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В январе он побил рекорд по количеству заброшенных шайб в возрасте до 17 лет, а в феврале превзошел бомбардирский рекорд в аналогичной возрастной категории. Что примечательно, предыдущим владельцем обоих достижений был Никита Кучеров, причем снайперский рекорд был установлен 11 лет назад, в первый сезон МХЛ.

Фото: Chase Agnello-Dean/NHLI via Getty Images
У Овечкина в НХЛ опять достижение - по шайбам в большинстве

Совершать подвиги Матвей продолжил и в сборной. Еще в 2020-м он набрал 14 очков (9 голов + 5 передач) в четырех матчах Юношеских олимпийских игр, став лучшим бомбардиром турнира. А теперь стал лидером национальной команды и на юношеском чемпионате мира. Наши там взяли серебро, но Мичкову точно не в чем себя укорить. В семи матчах он отметился 16 (12+4) очками и завоевал титул лучшего бомбардира и снайпера турнира. А организаторы признали его самым ценным игроком и лучшим нападающим чемпионата мира. Попутно форвард обновил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором покера среди россиян на юношеских первенствах планеты.

Недавно наш прославленный ветеран Валерий Каменский сказал, что о Мичкове нужно поменьше говорить, но как, если он уже ворвался и в основную национальную команду. И начал переписывать рекорды и там. Сыграв за сборную на Кубке Карьяла в 16 лет и 11 месяцев, Матвей стал самым молодым ее дебютантом. А в матче со шведами Мичков еще и забросил самую "молодую" шайбу сборной России. Да как! В стиле лакросс, занеся шайбу в сетку на крюке клюшки из-за ворот.

"Это феноменально! - не скрывал восхищения более опытный форвард сборной Сергей Толчинский. - Парень - просто красавец. И впечатляет, что в 16 лет он играет на таком уровне, при этом абсолютно уверен в себе, не тушуется".

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
СМИ: Шансы хоккеистов НХЛ сыграть на Олимпиаде в Пекине очень малы

Добавим, что оба рекорда принадлежали не кому-нибудь, а Александру Овечкину. К слову, Ови, кажется, не расстроился и не обиделся на нового рекордсмена. Наоборот, поздравил его одним из первых.

Сейчас Матвей, которому уже 17 лет, периодически появляется в матчах Континентальной хоккейной лиги и уже набирает очки там. А когда его "спускают" обратно в МХЛ, он ее просто разрывает. В ноябре, например, в матче против питерского "Динамо" Мичков оформил свой первый пента-трик, то есть забросил пять шайб за матч.

Очередное испытание ждет Матвея совсем скоро: он попал в состав сборной на молодежный чемпионат мира, где играют хоккеисты до 20 лет. Но есть уверенность, что Мичков справится.

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