У Овечкина в НХЛ опять достижение - по шайбам в большинстве

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин установил новое достижение в заокеанской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Воспитанник столичного "Динамо" вышел на первое место по голам в большинстве в регулярный чемпионат (274).

Россиянин открыл счет в проигранном гостевом матче "Вашингтона" с "Чикаго" (4:5 ОТ). На 24-й минуте гениальный бомбардир реализовал численное преимущество своей команды. Правда, пока по заброшенным в большинстве шайбам Овечкин делит лидерство с Дэйвом Андрейчуком (выступал с 1982 по 2006 год), но чистое первое место не за горами.

Попутно наш хоккеист стал пятым европейцем, кто суммарно в "регулярках" и плей-офф смог набрать 1500 очков по системе "гол плюс пас". Перед матчем в Чикаго отметили и другой юбилей. Голкипера "ястребов" Марка-Андре Флери поздравили с чуть ранее достигнутой отметкой в 500 побед.