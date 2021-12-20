Россия и США разделили золото в эстафете на ЧМ по плаванию

Мужские сборные России и США показали одинаковое время в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби и соответственно разделили первое место.

Обе команды преодолели дистанцию за 1.30,51 секунды. Третье место заняла сборная Италии с отставанием в 0,27 секунды (1.30,78).

В составе нашей четверки плыли Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов.

Это уже вторая эстафетная победа для россиян на этом ЧМ. В первый день соревнований Колесников, Минаков, а также Владислав Гринев и Александр Щеголев завоевали золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, обойдя итальянцев и американцев.