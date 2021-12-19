Российский пловец Колесников завоевал два "золота" ЧМ в Абу-Даби за день

Россиянин Климент Колесников принес сборной России первые золотые медали в индивидуальных заплывах на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби.

В первый день соревнований мужская сборная победила в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе той четверки также был Колесников. В воскресенье, 19 декабря, Климент финишировал первым на дистанции 100 м комплексным плаванием (51,09 секунды). Позади остались норвежец Томоэ Вас (51,35) и итальянец Томас Чеккон (51,40). Чуть позже россиянин выиграл заплыв на 50 м на спине, показав результат 22,66 секунды. "Серебро" разделили немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора (оба - 22,90).

Несмотря на то что пришлось выложиться на двух дистанциях подряд, Колесников признался, что силы у него еще остались.

- Благодарен всей нашей команде. Ребята сидят на трибуне и очень громко болеют, заряжают на результат, - отметил Колесников после заплыва. - Очень доволен, что смог взять два "золота".

Кроме того, Мария Каменева завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров комплексом. У россиян также два "серебра" в мужских эстафетах 4x50 и 4х200 м вольным стилем.