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18.12.2021 19:49
Рубрика: Спорт

Кирпичникова выиграла серебро ЧМ по плаванию

Текст: Анна Козина

Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби.

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В заплыве на 800 м вольным стилем Кирпичникова финишировала с результатом 8.06,44 секунды, уступив китаянке Ли Бинцзе (8.02,9 секунды). Третье место заняла итальянка Симона Квадарелла (8.07,99). Еще одна россиянка Анна Егорова, пробившаяся в финал на этой дистанции, заняла пятое место (8.14,84).

Бронзу в третий день ЧМ выиграл Андрей Минаков. На дистанции 100 метров баттерфляем Минаков показал время 49,21 секунды. Победу одержал итальянец Маттео Ривольта (48,87). Второе место занял южноафриканец Чад Ле Кло (49,04).

Отметим также, что Климент Колесников показал лучшие секунды по итогам полуфиналов на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,33).

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