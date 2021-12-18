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Рубрика: Спорт

Юниорская сборная России по хоккею выиграла Турнир четырех наций

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Юниорская сборная России по хоккею, в которой выступают игроки не старше 17 лет, выиграла Турнир четырех наций, который проходил в Словакии.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
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Россияне в первом матче турнира переиграли сборную Чехии со счетом 3:0, во второй встрече были повержены хозяева турнира - 5:2. А в заключительном туре сборная России встречалась с командой США. Победитель этого матча и выигрывал весь турнир.

В первом периоде россияне сумели открыть счет после точного броска Матвея Бабенко. Второй период прошел в упорной борьбе, но заброшенными шайбами команды отметиться не сумели. Но на 6-й минуте заключительной двадцатиминутки Никита Телегин закрепил преимущество, а окончательный результат установил Егор Смирнов, поразивший пустые ворота.

Сборная России выиграла турнир, команда США вынуждена довольствоваться серебром.

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