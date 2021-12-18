Ретивых стал шестым в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

В Дрездене проходит четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в спринте. У мужчин в решающий забег смог пробиться только Глеб Ретивых. Но побороться за место в тройке он не смог, финишировав шестым.

Победу одержал норвежец Ховар Теугбель, второе место занял представитель Италии Федерико Пеллегрино, а третье место - Люка Шанава из Франции.

Лидер сборной России последних лет Александр Большунов не преодолел квалификацию, а Александр Терентьев не попал в полуфинал.

Что касается российских лыжниц, то в квалификации завершили борьбу Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина. А Христина Мацокина не прошла далее 1/4 финала.

Золото досталось Майе Дальквист из Швеции, следом финишировали еще одна шведка и словенка Анамария Лампич.