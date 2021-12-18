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18.12.2021 16:58
Рубрика: Спорт

Ретивых стал шестым в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Текст: Максим Домчев

В Дрездене проходит четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в спринте. У мужчин в решающий забег смог пробиться только Глеб Ретивых. Но побороться за место в тройке он не смог, финишировав шестым.

Фото: <a href="https://biathlonrus.com/news/shevchenko-pobedila-v-sprinte-na-etape-kubka-ibu-v-obertilliakhe/" rel="nofollow" target="_blank">Союз биатлонистов России</a>
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

Победу одержал норвежец Ховар Теугбель, второе место занял представитель Италии Федерико Пеллегрино, а третье место - Люка Шанава из Франции.

Лидер сборной России последних лет Александр Большунов не преодолел квалификацию, а Александр Терентьев не попал в полуфинал.

Что касается российских лыжниц, то в квалификации завершили борьбу Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина. А Христина Мацокина не прошла далее 1/4 финала.

Золото досталось Майе Дальквист из Швеции, следом финишировали еще одна шведка и словенка Анамария Лампич.

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