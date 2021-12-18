Биатлонистка Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

В Австрии продолжается этап Кубка IBU. В субботу состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Ее выиграла россиянка Анастасия Шевченко, которая лидирует в общем зачете соревнований.
Анастасия Шевченко. Фото: Союз биатлонистов России
Результат победительницы 21 минута 39,3 секунды, при этом Шевченко не допустила промахов. Всего 0,3 секунды ей проиграла француженка Паула Боте, бронза досталась норвежке Каролин Кноттен.
В шаге от пьедестала почета остановилась еще одна россиянка - Евгения Буртасова. Анастасия Гореева стала восьмой, Тамара Дербушева - 14-я, Екатерина Носкова - 29-я, Наталья Гербулова - 30-я.
В общем зачете на счету Шевченко - 352 очка. У ближайшей преследовательницы немки Франциски Хильдебранд - 308.