Биатлонистка Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

В Австрии продолжается этап Кубка IBU. В субботу состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Ее выиграла россиянка Анастасия Шевченко, которая лидирует в общем зачете соревнований.

Результат победительницы 21 минута 39,3 секунды, при этом Шевченко не допустила промахов. Всего 0,3 секунды ей проиграла француженка Паула Боте, бронза досталась норвежке Каролин Кноттен. Латыпов стал вторым в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси В шаге от пьедестала почета остановилась еще одна россиянка - Евгения Буртасова. Анастасия Гореева стала восьмой, Тамара Дербушева - 14-я, Екатерина Носкова - 29-я, Наталья Гербулова - 30-я. В общем зачете на счету Шевченко - 352 очка. У ближайшей преследовательницы немки Франциски Хильдебранд - 308.