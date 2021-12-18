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18.12.2021 14:44
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

Текст: Максим Домчев
В Австрии продолжается этап Кубка IBU. В субботу состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Ее выиграла россиянка Анастасия Шевченко, которая лидирует в общем зачете соревнований.
Анастасия Шевченко. Фото: <a href="https://biathlonrus.com/news/shevchenko-pobedila-v-sprinte-na-etape-kubka-ibu-v-obertilliakhe/" rel="nofollow" target="_blank">Союз биатлонистов России</a> Анастасия Шевченко. Фото: <a href="https://biathlonrus.com/news/shevchenko-pobedila-v-sprinte-na-etape-kubka-ibu-v-obertilliakhe/" rel="nofollow" target="_blank">Союз биатлонистов России</a>
Анастасия Шевченко. Фото: Союз биатлонистов России

Результат победительницы 21 минута 39,3 секунды, при этом Шевченко не допустила промахов. Всего 0,3 секунды ей проиграла француженка Паула Боте, бронза досталась норвежке Каролин Кноттен.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В шаге от пьедестала почета остановилась еще одна россиянка - Евгения Буртасова. Анастасия Гореева стала восьмой, Тамара Дербушева - 14-я, Екатерина Носкова - 29-я, Наталья Гербулова - 30-я.

В общем зачете на счету Шевченко - 352 очка. У ближайшей преследовательницы немки Франциски Хильдебранд - 308.

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