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21.01.2022 21:42
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила Словакию на Евро-2022 по мини-футболу

Текст: Максим Домчев
Сборная России по мини-футболу в стартовом матче чемпионата Европы 2022 года разгромила команду Словакии со счетом 7:1.

В пятницу в Амстердаме сборная России под руководством Сергея Скоровича провела стартовый матч Евро-2022. Соперник - команда Словакии - начала встречу активно и открыла счет после удара капитана команды Петера Козара.

Фото: iStock
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Россияне до перерыва сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Отличились Артем Антошкин и Артем Соколов.

После перерыва Робиньо и Антошкин, сделавший хет-трик, упрочили преимущество в счете, а Соколов и Иван Милованов установили окончательный счет - 7:1.

25 января сборная России во втором матче турнира сыграет с командой Хорватии.

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