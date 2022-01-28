"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли

Московский "Спартак" в первом матче на зимних сборах сыграл вничью со "Слованом". Этот поединок стал первым для итальянского наставника "красно-белых" Паоло Ваноли.

В стартовом составе команды на поле вышли: Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Максимилиано Кофрие, Леон Классен, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Егор Денисов, Михаил Игнатов, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В первом тайме московский клуб отличился дважды - голы на счету Денисова и Бакаева. Новичок команды Классен был заменен в первом тайме из-за повреждения. После перерыва "Слован" сначала сократил отставание, а затем и сравнял счет - 2:2.