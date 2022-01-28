Салихова рассказала о претензиях к работе Газизова в "Спартаке"

Гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о тех претензиях, которые были к Шамилю Газизову во время его работы в "Спартаке".

В настоящее время продолжаются судебные разбирательства между "красно-белыми" и бывшим генеральным директором клуба Газизовым. Очередное заседание состоится 4 марта. Газизов потребовал восстановить его на работе, также он судится с Леонидом Федуном по поводу 10% акций клуба.

"Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает", - прокомментировала Салихова в эфире "Матч ТВ" очередные суды.

По словам Салиховой, пришедший бесплатно в команду Александр Кокорин в итоге обошелся клубу слишком дорого. При этом Газизов обещал "Спартаку" новых игроков, но ничего так и не смог добиться.

"Он много что обещал, он же сказочник, посмотрите его интервью. А на самом деле Газизов использовал "Спартак" в качестве донора. Как свой личный финансовый донор и донор для "Уфы". За спиной пытался наших игроков, например, Игнатова, бесплатно загонять в "Уфу". Якобы, они там будут получать практику. Я была против этого. Если вы заметите, у нас ни один игрок в "Уфу" не перешел. Газизов нас очень сильно утомил. Мы до сих пор расхлебываем последствия. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он еще и как гендиректор не работал. Его не интересовала коммерция. Полный ноль, абсолютно", - сказала Салихова.