Сборная России сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Стал известен соперник сборной России по мини-футболу по решающему матчу чемпионата Европы. В финале наша команда 6 февраля в Амстердаме встретится с португальцами.

Оба полуфинальных поединка Евро получились очень нервными, с драматичными концовками. В первом из них россияне, ведя 3:1 в игре с Украиной, едва не упустили преимущество: на предпоследней минуте, при счете 3:2, голкипер нашей команды Дмитрий Путилов отразил пенальти, став одним из главных героев вечера. В свою очередь Португалия, уступая 0:2 Испании, вырвала победу - 3:2.

Напомним, что португальцы являются действующими чемпионами Европы. Российская же сборная в первый и последний пока раз становилась обладателем этого трофея в 1999 году.