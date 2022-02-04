Главный тренер российской сборной прокомментировал победу над Украиной

"Ребята молодцы, действовали хладнокровно. Да, какие-то вещи можно улучшить, однако и соперник многое не позволял реализовать. Всех поздравляю с победой", - приводит слова специалиста официальный сайт Ассоциации мини-футбола нашей страны.

В финале 6 февраля Россия встретится либо с Испанией, либо с Португалией. За всю историю турнира наша команда только однажды завоевала золото (1999), и еще четыре раза уступала соперникам в решающей встрече (2005, 2012, 2014, 2016).

"Впереди финал. Никакой эйфории сейчас нет, спокойно будем готовиться к следующему матчу. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться", - подытожил Скорович.