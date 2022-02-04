Опубликовано видео невероятного гола сборной России в ворота Украины

В сети появилось видео эффектного гола игрока сборной России по мини-футболу Артема Ниязова в полуфинальном матче чемпионата Европы против Украины (3:2).
На 30-й минуте Ниязов после передачи Нандо поразил ворота соперника красивейшим ударом через себя. Этот гол стал вторым для Артема на нынешнем турнире: ранее он отличился в четвертьфинальном поединке с грузинами.
В финале первенства Европы 6 февраля в Амстердаме россияне встретятся с победителем пары Испания - Португалия.
3-1— futsal.inside (@InsideFutsal) February 4, 2022
Супергол Артема Ниязова pic.twitter.com/vP7UhKOneY