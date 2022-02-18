18.02.2022 18:04
Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России
Сборная Швеции сравняла счет в полуфинале олимпийского турнира, в котором она встречается с Россией. В третьем периоде на 47-й минуте отличился Антон Ландер.
Напомним, россияне повели в счете в самом начале первого периода. С передач Павла Карнаухова и Егора Яковлева шайбой отметился Антон Слепышев.
Матч продолжается.
В другом полуфинале, состоявшемся ранее, сборная Финляндии одолела словаков со счетом 2:0.
Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ
Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат среди трех российских спортивных пар по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы набрали за свой прокат 84,25 балла, совсем немного уступив основным соперникам - китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цун