Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России

Сборная Швеции сравняла счет в полуфинале олимпийского турнира, в котором она встречается с Россией. В третьем периоде на 47-й минуте отличился Антон Ландер.

Напомним, россияне повели в счете в самом начале первого периода. С передач Павла Карнаухова и Егора Яковлева шайбой отметился Антон Слепышев.

Матч продолжается.

В другом полуфинале, состоявшемся ранее, сборная Финляндии одолела словаков со счетом 2:0.