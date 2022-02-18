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18.02.2022 18:04

Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сборная Швеции сравняла счет в полуфинале олимпийского турнира, в котором она встречается с Россией. В третьем периоде на 47-й минуте отличился Антон Ландер.

Россия - Швеция. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Напомним, россияне повели в счете в самом начале первого периода. С передач Павла Карнаухова и Егора Яковлева шайбой отметился Антон Слепышев.

Матч продолжается.

В другом полуфинале, состоявшемся ранее, сборная Финляндии одолела словаков со счетом 2:0.

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