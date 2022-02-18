18.02.2022 17:38
Сборная России по хоккею выигрывает после второго периода полуфинала со Швецией
В Пекине проходит второй полуфинальный матч олимпийского турнира по хоккею, в котором сборная России играет со шведами.
После второго периода команда Алексея Жамнова ведет с минимальным преимуществом - 1:0. Единственную шайбу на 21-й минуте забросил Антон Слепышев с передач Павла Карнаухова и Егоря Яковлева. Соотношение по броскам в створ - 23:22 в пользу россиян.
Ранее в финал пробились финны, одолевшие словаков со счетом 2:0.
Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ
Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат среди трех российских спортивных пар по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы набрали за свой прокат 84,25 балла, совсем немного уступив основным соперникам - китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цун