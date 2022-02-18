Сборная России по хоккею выигрывает после второго периода полуфинала со Швецией

В Пекине проходит второй полуфинальный матч олимпийского турнира по хоккею, в котором сборная России играет со шведами.

После второго периода команда Алексея Жамнова ведет с минимальным преимуществом - 1:0. Единственную шайбу на 21-й минуте забросил Антон Слепышев с передач Павла Карнаухова и Егоря Яковлева. Соотношение по броскам в створ - 23:22 в пользу россиян.

Ранее в финал пробились финны, одолевшие словаков со счетом 2:0.