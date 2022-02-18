Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил росгвардейца-олимпийца с наградой

Спортсмен Росгвардии Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль XXIV Олимпийских игр в Пекине в ски-кроссе. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что он принес в копилку национальной сборной 27-ю медаль.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил прапорщика Сергея Ридзика с достойным выступлением и отметил, что благодаря своей великолепной подготовке и воле к победе спортсмен заслуженно стал призером Олимпиады-2022.

Справка "РГ"

Сергей Ридзик служит старшим инструктором спортивной команды при управлении Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Является заслуженным мастером спорта России по фристайлу, бронзовым призером XXIII Зимних Олимпийских игр в ски-кроссе, двукратным победителем и двукратным призером Кубка мира, многократным победителем и призером Кубка России.