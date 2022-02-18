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18.02.2022 18:56

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил росгвардейца-олимпийца с наградой

Текст: Михаил Фалалеев

Спортсмен Росгвардии Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль XXIV Олимпийских игр в Пекине в ски-кроссе. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что он принес в копилку национальной сборной 27-ю медаль.

Сергей Ридзик: Все свои лучшие результаты показал в Пекине

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил прапорщика Сергея Ридзика с достойным выступлением и отметил, что благодаря своей великолепной подготовке и воле к победе спортсмен заслуженно стал призером Олимпиады-2022.

Справка "РГ"

Сергей Ридзик служит старшим инструктором спортивной команды при управлении Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Является заслуженным мастером спорта России по фристайлу, бронзовым призером XXIII Зимних Олимпийских игр в ски-кроссе, двукратным победителем и двукратным призером Кубка мира, многократным победителем и призером Кубка России.

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Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира

Сборная России вышла в финал олимпийского хоккейного турнира. В полуфинале подопечные Алексея Жамнова по буллитам одолели шведов - 2:1. В решающем матче российские хоккеисты сыграют с финнами, которые ранее выбили словаков

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Сергей Ридзик: Все свои лучшие результаты показал в Пекине

Сергей Ридзик: Все свои лучшие результаты показал в Пекине

Фристайлист Сергей Ридзик поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине. "Хотелось большего. Но довольствуемся тем, что имеем. Хотя эта бронза - все-таки история", - отметил спортсмен

Сергей Ридзик завоевал бронзу в соревнованиях по ски-кроссу

Сергей Ридзик завоевал бронзу в соревнованиях по ски-кроссу

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в ски-кроссе. Спортсмен принес России 27-ю награду в Пекине. Теперь Ридзик - двукратный бронзовый призер Олимпийских зимних игр