Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира

Сборная России вышла в финал олимпийского хоккейного турнира. В полуфинале наши по буллитам одолели шведскую команду - 2:1.

По сравнению с четвертьфинальным матчем против датчан тренерский штаб сборной России произвел одну перестановку, но очень заметную. Наставника нашей команды Алексея Жамнова явно не устроила игра Станислава Галиева. Форвард еще в том матче присел на лавку, а на полуфинал и вовсе не попал в заявку. Его место в первом звене занял Кирилл Семенов. А в четвертой пятерке вместо него появился Артур Каюмов.

Первый период получился очень напряженным и примерно равным. Соотношение бросков (11-12 в пользу шведов) это равенство прекрасно характеризует. Возможно "тре крунур" были чуть острее: на 12-й минуте после рикошета наших спасла штанга, а еще через пару минут шведы убежали к нашим воротам два в одного, но надежно сыграл уже российский голкипер Иван Федотов.

Зато вторая 20-минутка началась для нас очень даже оптимистично. Павел Карнаухов нашел в чужой зоне Антона Слепышева, тот обыграл шведского оппонента, выкатился на ворота и просунул шайбу мимо вратаря Ларса Юханссона - 1:0. Этот гол так и остался единственным во второй трети матча. Не сказать, что у шведов было много возможностей отыграться. Но те моменты, которые все же возникали у наших ворот, очень спокойно нейтрализовал Федотов.

У наших в этом периоде были две минуты большинства. Шайба вроде бы ходила неплохо, но довести до результативного броска розыгрыш не получилось.

Третью 20-минутку наши начали очень уверенно. Опасные ситуации возникали только у ворот Юханссона. Тем обиднее, что шведам удалось отыграться. Быстрая атака скандинавов завершилась дальним броском: его Федотов отразил, а вот от добивания его никто из защитников не уберег - 1:1. Отличился Антон Ландер.

Этот успех буквально окрылил "тре крунур", которые сразу создали еще парочку тревожных моментов во владениях Федотова. Нашим все же удалось сбить наступательный порыв соперника, но напряжение достигло предела. Игра пошла, как говорят в таких случаях, до гола. Но в основное время зрители его не дождались.

Игра возобновилась уже в овертайме, на который, по регламенту, команды вышли в формате три на три. Один раз в дополнительное время наши уже на турнире проиграли: на групповом этапе чехам. И сейчас шведы смотрелись в усеченных составах изобретательнее россиян. В одном из моментов российскую сборную спас Владимир Ткачев, выбивший шайбу из-под клюшки соперника, когда ворота были уже пустыми. В итоге десяти минут сверх основных 60-ти командам для выявления победителя не хватило.

А в серии буллитов удача улыбнулась нашим. В финале сборная России сыграет с финнами, которые ранее выбили словаков - 2:0. Матч состоится в последний день Олимпиады, 20 февраля.