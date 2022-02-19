Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
На счету команды России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.
Лучшим достижением в советской и российской истории было 29 наград, завоеванных на Играх-1988 в Калгари и на Олимпиаде-2014 в Сочи.
С учетом гарантированной медали в хоккее в воскресенье это достижение будет еще больше превышено.
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