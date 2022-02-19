Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:00
Керлинг
Женщины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Швейцария
16:10
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Словакия
16:25
Бобслей
Женщины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд
7:00
19 февраля - Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Финал. Финляндия - Россия
19.02.2022 17:22

Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах

Текст: Максим Домчев
Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх.

На счету команды России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.

Лучшим достижением в советской и российской истории было 29 наград, завоеванных на Играх-1988 в Калгари и на Олимпиаде-2014 в Сочи.

С учетом гарантированной медали в хоккее в воскресенье это достижение будет еще больше превышено.

Александр Великий. Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро Олимпиады

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро Олимпиады

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в соревнованиях спортивных пар. Бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, золото досталось фигуристам из Китая

Александр Великий. Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом

Александр Великий. Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом

Александр Большунов, который в субботу стал трехкратным олимпийским чемпионом, вписал свое имя в историю отечественного спорта. Он стал самым титулованным лыжником в истории СССР и России. Большунов не остался без наград во всех девяти олимпийских гонках с учетом Пхенчхана-2018, в которых участвовал

Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Церемония закрытия зимней Олимпиады состоится в воскресенье, 20 февраля

Иван Якимушкин: Рад, что с первой своей Олимпиады уезжаю с медалью

Иван Якимушкин: Рад, что с первой своей Олимпиады уезжаю с медалью

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о перипетиях гонки на 30 км, по итогам которой он завоевал серебряную медаль. "Я рад, что мне дали шанс пробежать "тридцатку". Рад, что все получилось, что додержался. Готовился на финише к худшему", - оценил он