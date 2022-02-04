Сборная России обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу стала первым участником финала чемпионата Европы, обыграв в полуфинале со счетом 3:2 Украину.

Еще до старта турнира в Нидерландах представители российской сборной подчеркивали, что они хотят как минимум повторения результата предыдущего розыгрыша Евро. В 2018 году в Любляне подопечные Сергея Скоровича остановились в шаге от финала, уступив в упорной борьбе (2:3) будущим обладателям трофея португальцам. Зато в поединке за третье место Россия оказалась сильнее Казахстана - 1:0.

Набрав максимальные девять очков на групповой стадии с разницей мячей 16-2, наша команда в первом же матче плей-офф столкнулась с небольшими проблемами. В игре с Грузией счет долгое время был ничейным (1:1), и все же класс россиян дал о себе знать - 3:1.

Игра с украинцами также получилась непростой. В первом тайме Россия забила два мяча усилиями Антона Соколова и Андрея Афанасьева, на что соперник ответил точным ударом Евгения Серого - 2:1 к перерыву. В середине второй половины - на 30-й минуте - Артем Ниязов эффектным ударом после передачи Нандо вновь увеличил преимущество нашей сборной до двух голов - 3:1. В концовке украинцы снова отыграли один мяч (забил Даниил Абакшин), но на большее их не хватило. Одним из героев вечера стал голкипер россиян Дмитрий Путилов, на последних минутах отразивший пенальти. Как итог - 3:2.

Таким образом, сборная России в шестой раз в истории примет участие в решающем матче чемпионата Европы. Соперник команды Скоровича определится сегодня по итогам встречи Испании с Португалией, которая начнется в 22:00 по московскому времени. Финал Евро запланирован на воскресенье.