"Локомотив" расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом

Ярославский "Локомотив" объявил о расторжении контракта с американским форвардом Ридом Буше. В декабре прошлого года 28-летний хоккеист признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, когда Буше было 17 лет. В январе по итогам закрытого слушания в суде округа Уоштино (штат Мичиган), спортсмен был приговорен к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года.

В заявлении "Локомотива" отмечается, что Буше уволен из клуба 18 февраля. За ярославскую команду нападающий выступал с лета 2021 года. До того он стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".