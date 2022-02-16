Овечкин оформил дубль в игре с "Нэшвиллом", прервав шестиматчевую сухую серию

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин преодолел отметку в 30 заброшенных шайб за сезон, оформив дубль в матче против "Нэшвилла" - 4:1. До этого матча россиянин не мог отличиться на протяжении шести матчей подряд.

На старте сезона Овечкин стабильно забивал и за океаном предполагали, что россиянин довольно быстро поднимется на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако в последнее время игра у капитана "Вашинтона" явно не шла - всего 4 шайбы за 10 матчей.

Первые два периода в матче на домашней арене "хищников" не порадовали большим числом голов. На пятой минуте встречи Джо Снивли с передачи Дмитрия Орлова вывел "Вашингтон" вперед.

Лишь в начале третьего периода "Нэшвилл" отыгрался после гола Майкла Маккэррона. Вскоре Ник Дженсен снова вывел столичную команду вперед.

А затем пришло время Овечкина. При игре в большинстве он нанес свой фирменный бросок из круга вбрасывания - 3:1.

An absolute LASER for No. 3️⃣0️⃣ from the #Gr8 pic.twitter.com/8a2uYNDiki — Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2022

А в конце встречи поразил пустые ворота, оформив дубль.

Благодаря этому отставание Овечкина от идущего на третьем месте в истории НХЛ по числу голов чеха Яромира Ягра сократилось до 5 шайб - 761 у россиянина и 766 - у недавно отметившего 50-летие чеха.