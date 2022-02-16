Овечкин оформил дубль в игре с "Нэшвиллом", прервав шестиматчевую сухую серию

На старте сезона Овечкин стабильно забивал и за океаном предполагали, что россиянин довольно быстро поднимется на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако в последнее время игра у капитана "Вашинтона" явно не шла - всего 4 шайбы за 10 матчей.
Первые два периода в матче на домашней арене "хищников" не порадовали большим числом голов. На пятой минуте встречи Джо Снивли с передачи Дмитрия Орлова вывел "Вашингтон" вперед.
Лишь в начале третьего периода "Нэшвилл" отыгрался после гола Майкла Маккэррона. Вскоре Ник Дженсен снова вывел столичную команду вперед.
А затем пришло время Овечкина. При игре в большинстве он нанес свой фирменный бросок из круга вбрасывания - 3:1.
An absolute LASER for No. 3️⃣0️⃣ from the #Gr8 pic.twitter.com/8a2uYNDiki— Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2022
А в конце встречи поразил пустые ворота, оформив дубль.
Благодаря этому отставание Овечкина от идущего на третьем месте в истории НХЛ по числу голов чеха Яромира Ягра сократилось до 5 шайб - 761 у россиянина и 766 - у недавно отметившего 50-летие чеха.