Овечкин не забил, но подарил шайбу фанату

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел 1241 матч в НХЛ и поднялся на 96-ю строчку рейтинга, обойдя Джея Боумистера и Патрика Элиаша. Теперь его ближайшие конкуренты - Аллан Стэнли и Джейсон Арнотт, у которых по 1244 встречи.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах, забил 29 голов и сделал 29 результативных передач. Овечкин вышел на третье место по передачам среди россиян в НХЛ Однако в последней встрече регулярного чемпионата против "Сан-Хосе Шаркс" (1:4) Ови не смог отметиться результативными действиями. Россиянин нанес 8 бросков в створ, но шайба так и не залетела в ворота. Однако одна шайба все-таки достигла цели. Перед игрой Овечкин сделал подарок юному болельщику, перебросив шайбу через оградительное стекло. Взамен он получил шоколадный батончик. В целом же дела "столичных" идут неважно. Они потерпели восьмое поражение в 11 последних матчах НХЛ. После 44 игр "Вашингтон" с 55 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.