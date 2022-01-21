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21.01.2022 08:35
Рубрика: Спорт

Овечкин вышел на третье место по передачам среди россиян в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Александр Овечкин отдал 619-ю голевую передачу в Национальной хоккейной лиге и по этому показателю сравнялся Сергеем Зубовым. Это третий результат среди россиян в НХЛ.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В ночь на 21 января "Вашингтон" на выезде встречался с "Бостоном". Хоккеисты из столицы США потерпели поражение со счетом 3:4.

Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В составе "Вашингтона" шайбы забросили Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Никлас Бекстрем. У победителей дубль в активе Давида Пастрняка, по разу отличились Патрис Бержерон и Чарли Макэвой.

Александр Овечкин принял участие в голевой комбинации, завершившейся голом Кузнецова. Он сделал 619-ю голевую передачу в карьере и по этому показателю сравнялся с Сергеем Зубовым, разделив третье место среди россиян в НХЛ. Лучший результат у Сергея Федорова - 696 передач.

Всего за карьеру Овечкин набрал 1376 очков. Это 24-й результат в лиге. Всего на 15 баллов он отстает от Бретта Халла.

В другом матче дня "Питтсбург" переиграл "Оттаву" - 6:4. Одна из шайб у "пингвинов" на счету Малкина.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин