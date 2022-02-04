Кондратюк оценил свой первый прокат на дебютной Олимпиаде
Чемпион России и Европы, 18-летний фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в короткой программе командного олимпийского турнира, который стартовал сегодня в Пекине.
Россиянин занял третье место, уступив двум титулованным соперникам - трехкратному чемпиону мира американцу Натану Чену и серебряному призеру Олимпиады в Пхенчхане японцу Шома Уно.
- Справился с прокатом. Прыжки и другие элементы вышли не идеальными, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное, - сказал Кондратюк журналистам. - Было волнительно, как всегда, но, наверное, когда ты не заморачиваешься по поводу того, что выступаешь на Олимпиаде, то намного легче. Когда выходишь с мыслью, что это обычный старт - такие же трибуны, лед, элементы, - то становится намного легче. По крайней мере, морально. Но как бы ты себя не настраивал, волнение остается. Тем более было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире, и не хотелось помешать им добиться результата.
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