Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине
Российские фигуристы в среду провели первую тренировку на олимпийском льду после прибытия в Пекин.
Первыми на лед вышли мужчины - одиночки Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Следом за ними на тренировку вышли главные звездочки российской команды - Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Лидер нынешнего сезона Камила Валиева во время проката произвольной программы "Болеро" исполнила три четверных прыжка, причем один из них в связке с тройным тулупом.
Александра Трусова также попробовала исполнить пять прыжков в четыре оборота. Два из них она выполнила успешно - сальхов и лутц. Анне Щербаковой покорился четверной лутц, но попытка исполнить флип не удалась.
Уже 4 февраля стартует командный турнир, в котором российская команда является претендентом на победу.
Как корреспонденты "РГ" въезжали в столицу зимних Олимпийских игр
Корреспонденты "РГ" прибыли в Пекин, где совсем скоро начнутся вторые Олимпийские игры в ковидную эпоху. Китайцы ужесточили меры по двум основным пунктам. Заключили Игры-2022 в непроницаемый для внешнего мира "периметр" и поставили непременным условием въезда в страну наличие вакцинации
Вадим Шипачев поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира
Сборная России по хоккею завершает подготовку к зимним Играм на базе в Новогорске. Капитаном на олимпийском турнире стал нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев. Перед вылетом в Китай он поделился своими впечатлениями о капитанстве, сборе в целом и ожиданиями от олимпийского турнира
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Олимпиада пройдет успешно для российской команды, уверен президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, на Играх в Пекине сборная способна достичь результата в 30 медалей. Об этом и многом другом он рассказал в интервью "РГ"
Кто претендует на олимпийское хоккейное "золото"
Сборная России завершает подготовку к Олимпиаде на базе в Новогорске. Капитаном нашей команды на Играх будет Вадим Шипачев. "Мы рады, что у нас есть свой шанс выступить за сборную. Очень приятно играть за страну, мы гордимся, что мы здесь", - подчеркнул нападающий Антон Слепышев