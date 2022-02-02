Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине

Российские фигуристы в среду провели первую тренировку на олимпийском льду после прибытия в Пекин.

Первыми на лед вышли мужчины - одиночки Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Следом за ними на тренировку вышли главные звездочки российской команды - Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Лидер нынешнего сезона Камила Валиева во время проката произвольной программы "Болеро" исполнила три четверных прыжка, причем один из них в связке с тройным тулупом.

Александра Трусова также попробовала исполнить пять прыжков в четыре оборота. Два из них она выполнила успешно - сальхов и лутц. Анне Щербаковой покорился четверной лутц, но попытка исполнить флип не удалась.

Уже 4 февраля стартует командный турнир, в котором российская команда является претендентом на победу.