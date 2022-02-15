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15.02.2022 19:06

Определились участники 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Сборная Канады по хоккею, обыграв команду Китая со счетом 6:2, стала последним участником четвертьфиналов Олимпиады в Пекине.

По итогам квалификационных матчей, которые состоялись во вторник, стали известны четвертьфинальные пары на олимпийском хоккейном турнире. Игры 1/4 финала пройдут 16 февраля.

Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею готовится к олимпийскому четвертьфиналу

Сборная России сыграет с командой Дании, которая сумела переиграть Латвию. Начало встречи в 9:00 по московскому времени. В 7:00 на лед выйдут хоккеисты США и Словакии. В других матчах встретятся Финляндия - Швейцария (11:40) и Швеция - Канада (16:30).

Полуфинальные пары будут сформированы после того, как определятся все участники этой стадии турнира. Команды будут разведены согласно рейтингу группового турнира. Первое место в нем заняла сборная США, далее расположились команды Финляндии, России и Швеции. Прошедшие в четвертьфинал участники квалификационных матчей в рейтинге располагаются следующим образом: Канада, Дания, Словакия и Швейцария.

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